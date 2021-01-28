В Україні можуть побудувати плавучий госпіталь

Українське підприємство "Паллада" може побудувати плавучий госпіталь. Проект планується здійснити в партнерстві з Хорватією.

Про це у Facebook заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

За його словами, плавучий госпіталь буде призначений для лікування в умовах пандемії або землетрусів. Крім того, сторони планують разом будувати плавучі готелі для Адріатики на базі залізобетонних понтонів "Паллади".

Він також зазначив, що плавучі доки цього заводу вже понад 40 років успішно експлуатуються в Хорватії та інших країнах.

"Радий тому, що прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, адже це не тільки додаткові інвестиції для наших підприємств, але і підвищення екологічних і технологічних стандартів", - зазначив Гусєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на "Укроборонпромі" всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні. Поліграф також будуть застосовувати при прийомі нових співробітників на роботу.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський стурбований формуванням та виконанням державного оборонного замовлення.