В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки

Кабинет министров Украины намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки. Это будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания, передает правительственный портал.

Он заявил, что введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасных путешествий внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - отметил он.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение Министерствам инфраструктуры, развития экономики и финансов провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.