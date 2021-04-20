RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні можуть подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України має намір ввести нульову ставку ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення. Це буде сприяти здешевленню квитків і пожвавлення туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході наради, передає урядовий портал.

Він заявив, що введення нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси необхідно для пожвавлення українського туризму.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - зазначив він.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення Міністерствам інфраструктури, розвитку економіки і фінансів провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.

Нагадаємо, вартість проїзду в поїздах "Укрзалізниці" зростатиме поетапно протягом цього року. З квітня квитки дорожчають на 2%, а до кінця 2021-го тарифи зростуть на 22%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниавиасообщениеДенис Шмигаль
Читайте також
У Зеленського закликали Кабмін вирішити боргову кризу в "зеленій" енергетиці
Повноваження Кабміну можуть істотно розширити. В уряді напрацьовують закон
Прогноз погоди