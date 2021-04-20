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В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 19:39
В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки. Это будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания, передает правительственный портал.

Он заявил, что введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасных путешествий внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - отметил он.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение Министерствам инфраструктуры, развития экономики и финансов провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Напомним, стоимость проезда в поездах "Укрзализныци" будет расти поэтапно в течение этого года. С апреля билеты дорожают на 2%, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%.

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