В Україні можуть подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення

Кабінет міністрів України має намір ввести нульову ставку ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення. Це буде сприяти здешевленню квитків і пожвавлення туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході наради, передає урядовий портал.

Він заявив, що введення нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси необхідно для пожвавлення українського туризму.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - зазначив він.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення Міністерствам інфраструктури, розвитку економіки і фінансів провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.