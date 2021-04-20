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В Україні можуть подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 19:39
В Україні можуть подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України має намір ввести нульову ставку ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення. Це буде сприяти здешевленню квитків і пожвавлення туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході наради, передає урядовий портал.

Він заявив, що введення нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси необхідно для пожвавлення українського туризму.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - зазначив він.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення Міністерствам інфраструктури, розвитку економіки і фінансів провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.

Нагадаємо, вартість проїзду в поїздах "Укрзалізниці" зростатиме поетапно протягом цього року. З квітня квитки дорожчають на 2%, а до кінця 2021-го тарифи зростуть на 22%.

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