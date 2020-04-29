В Украине могут открыться около 900 рынков

В Украине с 1 мая могут открыться 872 продовольственных рынка с соблюдением санитарных норм. Об этом на заседании правительства сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает РБК-Украина.

По его словам, рынки будут работать при сохранении и соблюдении санитарных норм, предложенных санитарным врачом.

"Будут дополнительные элементы контроля - участие двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего рынков в Украине открывается 872, тех, что могут открыться при соблюдении норм", - сказал Петрашко.

Как отметил министр, работа рынков должна начаться как можно скорее.

"Минэкономики проведет совещание с представителями Госпродпотребслужбы на местах, которые начнут коммуницировать с руководителями рынков и местными органами власти, чтобы рынки могли открыться как можно скорее", - отметил Петрашко.

Ранее Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинул Минздрав для запуска работы рынков в условиях карантина.