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В Украине могут отказаться от переноса выходных из-за праздников

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 17:30
В Украине могут отказаться от переноса выходных из-за праздников Фото: Министерство культуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине могут отказаться от переноса выходного дня, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с ним. В то же время соответствующее правило могут оставить для некоторых традиционных праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект закона, который Минкульт вынесло на общественное обсуждение.

Согласно проекту закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который был разработан Украинским институтом национальной памяти, предлагается определить четкие категории как:

  • государственный праздник - 12 праздников;
  • день траура;
  • международный день - 13 праздников;
  • памятная дата;
  • профессиональный праздник;
  • скорбный день - 7 скорбных дней;
  • традиционный праздник - 20 праздников;

"В частности, законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится", - пишет пресс-служба Минкульта.

В то же время такие праздники как: Рождество Христово по юлианскому календарю, Пасха по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождество Христовое по григорианскому календарю и Новый год - будут сохранять правило переноса выходного дня.

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Киев Министерство культуры
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