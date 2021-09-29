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В Украине могут обязать создать ОСМД во всех домах до марта: о чем идет речь

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Киев, Среда 29 сентября 2021 11:57
В Украине могут обязать создать ОСМД во всех домах до марта: о чем идет речь Фото: в Украине могут обязать создать ОСМД во всех домах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду проект о внесении изменений в закон о жилищно-коммунальных услугах. Он предусматривает создание во всех домах объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

В законопроекте говорится, что в случае, если конкурс по назначению управителя многоквартирного дома не было проведено до 1 мая 2021 года, исполнительный орган соответствующего местного совета обязан не позднее 1 марта 2022 года объявить и провести такой конкурс по назначению управителя многоквартирного дома.

Речь идет о домах, где не создано объединение совладельцев многоквартирного дома, собственниками не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен и не проведен такой конкурс в соответствии с пунктом 5 статьи 13 "Заключительные и переходные положения” Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" и абзаца первого настоящего пункта.

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