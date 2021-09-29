В Україні можуть зобов'язати створити ОСББ у всіх будинках до березня: про що йде мова

Кабінет міністрів України направив до Верховної ради проект про внесення змін до закону про житлово-комунальні послуги. Він передбачає створення у всіх будинках об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

У законопроекті говорится, що у разі коли конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку не було проведено до 1 травня 2021 року, виконавчий орган відповідної місцевої ради зобов’язаний не пізніше 1 березня 2022 року оголосити і провести такий конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку.

Мова йде про будинки, де не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено і не проведено такий конкурс відповідно до пункту 5 статті 13 "Прикінцеві та перехідні положення” Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та абзацу першого цього пункту.