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В Украине могут обязать организации, привлекающие волонтеров, страховать их жизни

Автор: Юлия Струк

В Украине могут обязать организации, привлекающие волонтеров, страховать их жизни. Это предлагает соответствующий законопроект №5029.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Согласно проекту, организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, обязаны страховать их жизни и здоровье на период осуществления ими волонтерской деятельности в соответствии с законом "О страховании".

Законопроект уже рассмотрел комитет по вопросам цифровой трансформации.

"Члены комитета поддержали законопроект о внесении изменений в закон "О волонтерской деятельности". Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

В прошлом году фракция "Слуга народа" предлагала усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих и волонтеров.

Публичное оскорбление этих категорий лиц предусматривалось наказывать штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Однако комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде отклонить этот проект закона.

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