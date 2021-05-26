В Украине могут обязать организации, привлекающие волонтеров, страховать их жизни. Это предлагает соответствующий законопроект №5029.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Согласно проекту, организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, обязаны страховать их жизни и здоровье на период осуществления ими волонтерской деятельности в соответствии с законом "О страховании". Законопроект уже рассмотрел комитет по вопросам цифровой трансформации. "Члены комитета поддержали законопроект о внесении изменений в закон "О волонтерской деятельности". Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.