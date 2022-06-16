В Украине могут начать доставлять лекарства дронами

По его словам, в Украине запланирован запуск пилотного проекта компании-разработчика новейших логистических решений Zipline. На территории страны разместят 10 инновационных хабов для хранения лекарств.

Специалисты компании планируют начать организацию таких складов в Киевском регионе. Компания рассматривает возможность доставки лекарств беспилотниками за один час в пределах 100 км от складов. Максимальный вес груза должен составлять менее 2 кг.

"Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения", - отметил Комаріда.

Также Минздрав и Zipline обсуждали обеспечение условий хранения/соблюдения холодовой цепи при транспортировке и фиксирование фактов доставки. Кроме этого, говорили и об особенностях работы услуги во время войны, в частности, по поводу безопасности использования дронов.