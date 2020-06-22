В Украине могут изменить условия проведения ВНО в случае вспышки COVID-19

Кабинет министров может изменить условия проведения внешнего независимого оценивания в отдельных регионах в случае вспышки коронавируса. Проблемы с подготовкой к ВНО существуют в некоторых регионах, среди которых Закарпатская область.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что на данный момент в Закарпатской области зафиксировано 46,8 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. В случае 60 больных на 100 тысяч населения будут приниматься решения об ужесточении ограничений.

"Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, с 22 июня в Украине решение об усилении карантина будет принимать местная власть, при этом изменена методология оценки региона.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области могут ужесточить карантин на неделю.

Также сообщалось, что сегодня министр здравоохранения отправился с проверкой во Львовскую области из-за всплеска заболеваний коронавирусом.

Отметим, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.