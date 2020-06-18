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В Украине за месяц увеличился показатель заболеваемости COVID-19 на 80%

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 12:38
В Украине за месяц увеличился показатель заболеваемости COVID-19 на 80%
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Но уменьшился показатель летальности

В период с 18 мая по 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80%. Впрочем, уменьшился показатель летальности.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Как сообщили в ЦОЗ, 18 мая показатель заболеваемости коронавирусом составлял 45,1 на 100 тыс . населения, а в этот же день в июне - 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности в мае был 2,9%, а в июне - 2,8%.

В Украине за месяц увеличился показатель заболеваемости COVID-19 на 80%

Кроме того, прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущим составил +4,7%.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд - более 800 новых случаев коронавируса.

Отметим, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, как в Кабмине будут сдерживать вспышку коронавируса.

Также инфекционист назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

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Автор: Анастасия Рокитна

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