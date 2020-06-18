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В Україні за місяць збільшився показник захворюваності на COVID-19 на 80%

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 12:38
В Україні за місяць збільшився показник захворюваності на COVID-19 на 80%
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Але зменшився показник летальності

В період з 18 травня по 18 червня показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80%. Втім, зменшився показник летальності.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Як повідомили у ЦГЗ, 18 травня показник захворюваності на коронавірус складав 45,1 на 100 тис . населення, а цього ж дня у червні - 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності у травні був 2,9%, а у червні - 2,8%.

В Україні за місяць збільшився показник захворюваності на COVID-19 на 80%

Крім того, приріст підтверджених хворих за добу порівняно з попередньою склав +4,7%.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд - більше 800 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, головний санлікар Віктор Ляшко розповів, як в Кабміні будуть стримувати спалах коронавірусу.

Також інфекціоніст назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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