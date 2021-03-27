В Украине местную власть лишат контроля за соблюдением законов о труде

Местную власть в Украине лишат контроля за соблюдением законов о труде. Соответствующий закон вступит в силу через месяц.
Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".
Он совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.
Закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.
Выписан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые госинспектор внесет предупреждение о его устранении без штрафов. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.
Определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.
Напомним, в начале марта парламентарии одобрили этот закон во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, в феврале 2019 года профильный комитет рекомендовал одобрить этот документ во втором чтении.
Так, летом 2017 года Верховная рада 8 созыва поддержала этот закон за основу.