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В Украине местную власть лишат контроля за соблюдением законов о труде

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 16:45
В Украине местную власть лишат контроля за соблюдением законов о труде Фото: местную власть лишат контроля за соблюдением законов о труде (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Местную власть в Украине лишат контроля за соблюдением законов о труде. Соответствующий закон вступит в силу через месяц.

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Он совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.

Закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.

Выписан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые госинспектор внесет предупреждение о его устранении без штрафов. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.

Определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.

Напомним, в начале марта парламентарии одобрили этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2019 года профильный комитет рекомендовал одобрить этот документ во втором чтении.

Так, летом 2017 года Верховная рада 8 созыва поддержала этот закон за основу.

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