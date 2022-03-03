В Украине масштабный сбой в работе Google и его сервисов

Сегодня, 3 марта 2022 года, в работе Google в Украине произошел масштабный сбой. Также обвалилась работа его сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На данный момент наблюдаются сбои в работе Google Почты, Google Документов и YouTube. Проблема имеет массовый характер.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как ускорить работу мессенджера Telegram, который массово используют украинцы с первых дней российского вторжения.
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