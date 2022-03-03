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В Украине масштабный сбой в работе Google и его сервисов

Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 3 марта 2022 года, в работе Google в Украине произошел масштабный сбой. Также обвалилась работа его сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На данный момент наблюдаются сбои в работе Google Почты, Google Документов и YouTube. Проблема имеет массовый характер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как ускорить работу мессенджера Telegram, который массово используют украинцы с первых дней российского вторжения.

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