RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні масштабний збій у роботі Google та його сервісів

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 3 березня 2022 року, у роботі Google в Україні відбувся масштабний збій. Також упала робота його сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На даний момент спостерігаються збої в роботі Google Пошти, Google Документів та YouTube. Проблема має масовий характер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, як прискорити роботу месенджера Telegram, який масово використовують українці з перших днів російського вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleВійна Росії проти України