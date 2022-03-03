В Україні масштабний збій у роботі Google та його сервісів

Сьогодні, 3 березня 2022 року, у роботі Google в Україні відбувся масштабний збій. Також упала робота його сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На даний момент спостерігаються збої в роботі Google Пошти, Google Документів та YouTube. Проблема має масовий характер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, як прискорити роботу месенджера Telegram, який масово використовують українці з перших днів російського вторгнення.
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