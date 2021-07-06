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Дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня снова будут идти дожди, которые обойдут только Закарпатскую область. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +30.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди и грозы будут в почти всех областях. Сухо будет только в Закарпасской области.

На западе температура воздуха днем составит +25+28, а ночью +13+18.

На юге днем ожидается +25+27, а ночью +18+20.

На севере страны днем передают +26+29, а ночью +16+19.

В центре прогнозируют днем +26+28, а ночью +17+19.

На востоке днем будет +25+27, а ночью +17+19.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.

Напомним, в Украину вернется знойная жара с 8 июля.

Кроме того, синоптики назвали дату, когда грозовые дожди покинут Украину.

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