Дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня снова будут идти дожди, которые обойдут только Закарпатскую область. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +30.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня дожди и грозы будут в почти всех областях. Сухо будет только в Закарпасской области.
На западе температура воздуха днем составит +25+28, а ночью +13+18.
На юге днем ожидается +25+27, а ночью +18+20.
На севере страны днем передают +26+29, а ночью +16+19.
В центре прогнозируют днем +26+28, а ночью +17+19.
На востоке днем будет +25+27, а ночью +17+19.
В Киеве сегодня также будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.
Напомним, в Украину вернется знойная жара с 8 июля.
Кроме того, синоптики назвали дату, когда грозовые дожди покинут Украину.