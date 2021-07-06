Дощі і спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні знову будуть йти дощі, які оминуть лише Закарпатську область. Температура повітря буде коливатись від +25 до +30.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні дощі та грози будуть у майже всіх областях. Сухо буде тільки у Закарпаській області.
На заході температура повітря вдень складе +25+28, а вночі +13+18.
На півдні вдень очікується +25+27, а вночі +18+20.
На півночі країни вдень передають +26+29, а вночі +16+19.
У центрі прогнозують вдень +26+28, а вночі +17+19.
На сході вдень буде +25+27, а вночі +17+19.
У Києві сьогодні також будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +17+19.