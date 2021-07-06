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Дощі і спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні знову будуть йти дощі, які оминуть лише Закарпатську область. Температура повітря буде коливатись від +25 до +30.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі та грози будуть у майже всіх областях. Сухо буде тільки у Закарпаській області.

На заході температура повітря вдень складе +25+28, а вночі +13+18.

На півдні вдень очікується +25+27, а вночі +18+20.

На півночі країни вдень передають +26+29, а вночі +16+19.

У центрі прогнозують вдень +26+28, а вночі +17+19.

На сході вдень буде +25+27, а вночі +17+19.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +17+19.

Нагадаємо, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня.

Крім того, синоптики назвали дату, коли грозові дощі покинуть Україну.

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