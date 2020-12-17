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В Украине лишь в трех регионах больничные койки заполнены более чем наполовину

Украина, Четверг 17 декабря 2020 11:55
В Украине лишь в трех регионах больничные койки заполнены более чем наполовину
Фото: медик (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в среднем заполнены 42,1% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом больше половины таких кроватей заняты лишь в Киеве, Николаевской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской области - здесь заняты 64,6% коек, в Одесской области - 54,4%, в Киеве - 50,6%. Всего в стране введено 63 605 кроватей.

Также в стране продолжает сокращаться заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 17 декабря этот показатель по Украине составляет 417,5 при норме 40. Днем ранее он составлял 423,9.

Самая плохая ситуация в Киеве (718,2), Черкасской (714,3), Запорожской (659,4), Черниговской (628,2) и Киевской (628,2) областях. Самая лучшая ситуация в Винницкой области - 151,4.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что самыми критическими регионами по заболеваемости и смертности от COVID-19 являются Черниговская и Полтавская области.

Отметим, в Украине за сутки выявили 12 047 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

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