В Україні лише в трьох регіонах лікарняні ліжка заповнені більш ніж наполовину

Фото: медик (РБК-Україна)

В Україні в середньому заповнені 42,1% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів. При цьому більш ніж половина таких ліжок зайняті лише в Києві, Миколаївській та Одеській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській області - тут зайняті 64,6% ліжок, в Одеській області - 54,4%, в Києві - 50,6%. Всього в країні введено 63 605 ліжок.

Також в країні продовжує скорочуватися захворюваність коронавірусів. Станом на 17 грудня цей показник по Україні становить 417,5 при нормі 40. Днем раніше він становив 423,9.

Найгірша ситуація в Києві (718,2), Черкаській (714,3), Запорізькій (659,4), Чернігівській (628,2) та Київській (628,2) областях. Найкраща ситуація у Вінницькій області - 151,4.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найбільш критичними регіонами по захворюваності та смертності від COVID-19 є Чернігівська та Полтавська області.

Відзначимо, в Україні за добу виявлено 12 047 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень виявили в Києві (1512), Одеській (1064), Запорізької (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.