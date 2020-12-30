В Украине лишь в одной области COVID-койки заняты более чем наполовину

Фото: медики возле больного (УНИАН)

В Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Более чем наполовину такие кровати заняты только в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего в Украине введено 64 899 кроватей для коронавируса. В среднем заняты 38,3% коек. В Николаевской области больницы заполнены на 60,6%, в Киеве - 46,8%.

Также в стране продолжает снижаться показатель заболеваемости. По состоянию на 30 декабря этот показатель составляет 329,9 на 100 тысяч населения при норме 40. За последние три дня этот показатель сократился на 16,1.

Самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской области - 571. В Киеве заболеваемость составляет 505,2. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 104,5.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом вдвое больше человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

Также РБК-Украина писало, что за вчера выздоровели рекордное число пациентов с COVID с начала пандемии - 16 355.