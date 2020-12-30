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В Україні лише в одній області COVID-ліжка зайняті більш ніж наполовину

Україна, Середа 30 грудня 2020 10:01
В Україні лише в одній області COVID-ліжка зайняті більш ніж наполовину
Фото: медики біля хворого (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Більш ніж наполовину такі ліжка зайняті тільки в Миколаївській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Всього в Україні введено 64 899 ліжок для коронавірусу. В середньому зайняті 38,3% ліжок. У Миколаївській області лікарні заповнені на 60,6%, в Києві - 46,8%.

Також в країні продовжує знижуватися показник захворюваності. Станом на 30 грудня цей показник становить 329,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. За останні три дні цей показник скоротився на 16,1.

Найгірша ситуація спостерігається в Запорізькій області - 571. У Києві захворюваність становить 505,2. Найкраща ситуація в Кіровоградській області - 104,5.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому вдвічі більше людей. Найбільше нових заражень в Києві, Запорізькій, Одеській, Київській та Дніпропетровській областях.

Також РБК-Україна писало, що за вчора одужали рекордне число пацієнтів з COVID з початку пандемії - 16 355.

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