В Украине ликвидировали оптовый канал сбыта наркотиков: банда использовала Telegram

Как установили сотрудники спецслужбы, для сбыта оптовых партий наркотиков участники преступной группы создали Telegram-канал. Через него они предлагали клиентам кокаин, LSD, амфетамин, А-PVP и каннабис.

Наркодилеры зарегистрировали профили в Telegram на мобильные номера иностранных операторов связи. Банда сбывала наркотики в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Клиенты получали наркотики через систему так называемых "закладок".

Расчет за наркотики производился с помощью криптовалют или электронных платежных систем. Ежемесячно банда сбывала запрещенные вещества на миллионы гривен.

В ходе обысков по месту жительства участников преступной группы было обнаружено:

готовую к сбыту партию наркотиков на сумму более 1,5 млн гривен;

оружие и более 400 патронов;

средства связи и компьютерная техника;

наличные деньги.

Участники банды задержаны. Им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: СБУ ликвидировала оптовый канал сбыта наркотиков в Telegram (ssu.gov.ua)