В Україні ліквідували гуртовий канал збуту наркотиків: банда використовувала Telegram

Як встановили співробітники спецслужби, для збуту гуртових партій наркотиків учасники злочинної групи створили Telegram-канал. Через нього вони пропонували клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, а-PVP і Каннабіс.

Наркодилери зареєстрували профілі в Telegram на мобільні номери іноземних операторів зв'язку. Банда збувала наркотики в Київській, Хмельницькій, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях. Клієнти отримували наркотики через систему так званих "закладок".

Розрахунок за наркотики проводився за допомогою криптовалюта або електронних платіжних систем. Щомісяця банда збувала заборонені речовини на мільйони гривень.

В ході обшуків за місцем проживання учасників злочинної групи було виявлено:

готову до збуту партію наркотиків на суму понад 1,5 млн гривень;

зброю і понад 400 патронів;

засоби зв'язку та комп'ютерна техніка;

готівкові гроші.

Учасники банди затримані. Їм повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Фото: СБУ ліквідувала гуртовий канал збуту наркотиків у Telegram (ssu.gov.ua)