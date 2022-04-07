ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україні вкрай потрібен експорт електроенергії в Європу, - Галущенко

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 12:31
Україні вкрай потрібен експорт електроенергії в Європу, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україні важливо продовжувати експорт електроенергії в Європу для підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російської агресії.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для нас зараз дуже важливий експорт... Оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку", - сказав він.

Міністр наголосив, що в умовах війни рівень платежів за електроенергію впав, а експорт електроенергії в Європу дозволить частково компенсувати ці втрати.

Також Галущенко додав, що наразі Міністерство енергетики активно працює над забезпеченням комерційних перетоків для експорту електроенергії. Наразі експортні поставки складають близько 200 МВт, в міністерстві працюють над збільшенням комерційних поставок до 2000 МВт.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэнерго Електроенергія
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі