Україні вкрай потрібен експорт електроенергії в Європу, - Галущенко

Україні важливо продовжувати експорт електроенергії в Європу для підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російської агресії.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Для нас зараз дуже важливий експорт... Оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку", - сказав він.

Міністр наголосив, що в умовах війни рівень платежів за електроенергію впав, а експорт електроенергії в Європу дозволить частково компенсувати ці втрати.

Також Галущенко додав, що наразі Міністерство енергетики активно працює над забезпеченням комерційних перетоків для експорту електроенергії. Наразі експортні поставки складають близько 200 МВт, в міністерстві працюють над збільшенням комерційних поставок до 2000 МВт.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.