В Украине КПВВ привели к единому стандарту: что изменится

В Украине привели к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство определило государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" при министерстве ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающие к ним территории.

Эти мероприятия ГП будет осуществлять совместно с Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской облгосадминистрацией.

"Постановление предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон", - отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве поясняют, что ранее каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур, и поэтому возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и админгранице с Крымом.

Постановление определяет основные требования к обустройству КПВВ:

режимная зона

сервисная зона с сервисным обслуживанием.

Согласно документу, режимная и сервисная зоны КПВВ обустраиваются временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

В постановлении дано определение прилегающей к КПВВ территории.

"Это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м от них, или до проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что оккупационная власть продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе, чтобы не допустить демонстрации успеха Украины.

Как писало РБК-Украина, боевики продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе.