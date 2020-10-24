В Украине до конца ноября хотят выйти на 50 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины планирует в ноябре выйти на показатель в 50 тысяч проведенных тестирований методом ПЦР в сутки. За прошедшие сутки в стране впервые провели более 40 тысяч ПЦР-тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, всего за прошедшие сутки было сделано 67 573 тестирования на коронавирус, из которых 41 430 методом ПЦР.

"Это рекордный показатель. Более 40 тысяч в Украине еще не делали. Мы четко осознаем, что в ноябре месяце мы должны выйти на 50 тысяч тестирований (методом ПЦР - ред.) в сутки", - сказал Степаном.

Министр отметил, что проведение ПЦР-тестов - это сложный процесс, который нуждается в специалистах.

"Чтобы обучить этих специалистов нужно время. Особенно если они последние 5-6 лет просто уничтожались - считалось, что в них нет необходимости. Поэтому мы обучаем по-новому", - отметил Степанов.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 7014 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевания выявили в Киеве, Харьковской, Житомирской и Львовской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав до конца года планирует выйти на 75 ПЦР-тестов в сутки.