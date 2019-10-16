В Украине до конца недели сохранится теплая погода

Погода в Украине до конца недели будет теплой, осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

17 октября

Завтра в Украине будет преобладать облачная погода, осадков не ожидается. Днем до +22, ночью до +11 в южных регионах. Прохладнее будет на востоке, где температура воздуха не будет подниматься выше +20. Теплее всего будет на Закарпатье, в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Одесской областях и в Крыму.

В Киеве завтра до +22 днем и до +9 ночью.

Фото: погода 17 октября

18 октября

В пятницу в целом несколько похолодает, однако средняя температура останется в районе +20. Теплее всего будет в Одесской области, где столбики термометров поднимутся до +23, а холоднее всего будет на Волыни - до +18. При этом на территории Украины сухо и без осадков.

Фото: погода 18 октября

19 октября

В субботу украинцев порадует ясное и безоблачное небо, однако температура воздуха продолжит незначительно снижаться, так как прохладные массы достигнут южных областей. В частности, на востоке ожидается до +18, на юге до +20, на западе до +22.

Фото: погода 19 октября

20 октября

В воскресенье сохранится теплая и ясная погода. В западных областях днем до +22, на севере до +19, в центре до +19, на востоке до +18, на юге до +21. Ночью столбики термометров местами опустятся до +5.

Фото: погода 20 октября

Напомним, ранее сообщалось, что бабье лето закончится 24 октября, после чего пойдут дожди и существенно похолодает.

Отметим, сегодняшняя погода в Украине является одной из самых теплых в Европе.