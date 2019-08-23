Сегодня в Украине малооблачно, днем до +33

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно и тепло, днем до +27

Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет преимущественно солнечной, но с переменной облачностью, днем температура воздуха местами прогреется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, по данным украинских синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается, днем будет солнечно и малооблачно. Температура днем в среднем будет колебаться от +27 до +30, ночью от +16 до +20. Жарче всего будет в восточных и южных областях, там термометры покажут до +33 градусов. На севере и западе возможно снижение температуры до +25 днем и до +12 ночью.

В Крыму осадков также не прогнозируется, днем температура будет колебаться от +31 до +33, ночью столбики термометров будут держаться на уровне +19...+21.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице в пятницу, 23 августа, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+27 градусов, ночью ожидается от +12 до +14 градусов.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, из Украины постепенно уходит жара. В ближайшие дни на западе ожидается небольшое похолодание до +23.

Кроме того, по ее данным, на День Флага и День Независимости (23 и 24 августа) в столице погода останется без изменений, будет солнечно и около +25 ...+28 градусов.