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В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины до конца января должно подготовить долгосрочные инструменты сбалансирования рынка природного газа. Уже этой весной все газоснабжающие компании должны представить свои годовые продукты людям.

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Соответствующее поручение во время заседания Кабинета министров дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К концу месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленных долгосрочных инструментов для сбалансирования рынка природного газа. Люди должны понимать, предвидеть, просчитывать свои расходы. Продукты должны быть предсказуемыми, долгосрочными, понятными для людей", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в стране.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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Новости Украины природный газДенис Шмыгаль