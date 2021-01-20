В Україні до кінця місяця підготують інструменти збалансування ринку газу

Уряд України до кінця січня має підготувати довгострокові інструменти збалансування ринку природного газу. Вже цієї весни все газопостачальні компанії повинні представити свої річні продукти людям.

Відповідне доручення під час засідання Кабінету міністрів дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До кінця місяця я чекаю від Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП і Антимонопольним комітетом підготовлених довгострокових інструментів для збалансування ринку природного газу. Люди повинні розуміти, передбачати, прораховувати свої витрати. Продукти повинні бути передбачуваними, довгостроковими, зрозумілими для людей", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. У підсумку Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав провести повний аудит діючих тарифів в країні.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".