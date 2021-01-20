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В Україні до кінця місяця підготують інструменти збалансування ринку газу

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд України до кінця січня має підготувати довгострокові інструменти збалансування ринку природного газу. Вже цієї весни все газопостачальні компанії повинні представити свої річні продукти людям.

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Відповідне доручення під час засідання Кабінету міністрів дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До кінця місяця я чекаю від Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП і Антимонопольним комітетом підготовлених довгострокових інструментів для збалансування ринку природного газу. Люди повинні розуміти, передбачати, прораховувати свої витрати. Продукти повинні бути передбачуваними, довгостроковими, зрозумілими для людей", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. У підсумку Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав провести повний аудит діючих тарифів в країні.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

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Новини України природный газДенис Шмигаль