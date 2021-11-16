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В Украине до конца года появится электронный реестр оружия, - МВД

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 19:35
В Украине до конца года появится электронный реестр оружия, - МВД Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине до конца года появится электронный реестр оружия. При этом процедура его оформления будет упрощена, а контроль за ним усилен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского.

"До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет", - сказал он.

По его словам, в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил министр, контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.

"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", - резюмировал Монастырский.

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
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