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В Україні до кінця року з'явиться електронний реєстр зброї, - МВС

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 19:35
В Україні до кінця року з'явиться електронний реєстр зброї, - МВС Фото: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні до кінця року з'явиться електронний реєстр зброї. При цьому процедура його оформлення буде спрощена, а контроль за ним посилений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Дениса Монастирського.

"До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років", - сказав він.

За його словами, в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив міністр, контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.

"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", - резюмував Монастирський.

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Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський
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