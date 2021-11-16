В Україні до кінця року з'явиться електронний реєстр зброї, - МВС

В Україні до кінця року з'явиться електронний реєстр зброї. При цьому процедура його оформлення буде спрощена, а контроль за ним посилений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Дениса Монастирського .

"До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років", - сказав він.

За його словами, в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив міністр, контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.

"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", - резюмував Монастирський.