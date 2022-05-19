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В Украине конфисковали российские и белорусские активы на 30 млрд, - БЭБ

Фото: Вадим Мельник, директор БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Бюро экономической безопасности (БЭБ) обеспечило наложение ареста в Украине на российские и белорусские активы на общую сумму 30 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу БЭБ.

По словам директора Бюро Вадима Мельника, речь идет о 100% корпоративных прав и активах горно-обогатительного комбината, который осуществлял добычу титансодержащего сырья, 17800 вагонов ориентировочной стоимостью около 15 миллиардов гривен, из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 миллиардов гривен, и спецтехники на 220 миллионов гривен, а также активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 миллиарда гривен.

"В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству", - отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Также Мельник добавил, что вагоны должны осуществлять перевозки по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили - передаваться на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в апреле украинский суд арестовал горно-обогатительный комбинат, который поставлял в РФ стратегическую продукцию. Речь идет об ООО "Демуринский ГОК", а конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

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Бюро экономической безопасности