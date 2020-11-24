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В Украине из-за карантина введут компенсацию по ЕСВ

Автор: Игорь Литвиненко

В Верховную раду в ближайшее время планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций по уплате Единого социального взноса. Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина.

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Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на выплаты компенсаций по ЕСВ планируют выделить 1,5 млрд гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно, все эти программы будут доступны не только кофейням, но и всем, кто пострадал от карантина", - сообщил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский анонсировал выплаты по 8 тысяч гривен предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Также сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКомпенсацияЕСВкарантин