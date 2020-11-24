В Україні через карантин введуть компенсацію по ЄСВ

У Верховну раду найближчим часом планують внести законопроекти, які передбачають виплати компенсацій за сплату Єдиного соціального внеску. Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на виплати компенсацій по ЄСВ планують виділити 1,5 млрд гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень. Звичайно, всі ці програми будуть доступні не тільки кав'ярнях, але і всім, хто постраждав від карантину", - повідомив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський анонсував виплати по 8 тисяч гривень підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Також повідомлялося, що міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.