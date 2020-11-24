ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні через карантин введуть компенсацію по ЄСВ

Автор: Игорь Литвиненко

У Верховну раду найближчим часом планують внести законопроекти, які передбачають виплати компенсацій за сплату Єдиного соціального внеску. Компенсації отримає бізнес, який постраждав через посилення карантину.

Популярні новини

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на виплати компенсацій по ЄСВ планують виділити 1,5 млрд гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень. Звичайно, всі ці програми будуть доступні не тільки кав'ярнях, але і всім, хто постраждав від карантину", - повідомив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський анонсував виплати по 8 тисяч гривень підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Також повідомлялося, що міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийКомпенсацияЕСВкарантин