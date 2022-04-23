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Украине не известна судьба украинцев, которые не прошли российскую "фильтрацию", - Денисова

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Омбудсмен Людмила Днісова рассказала, что "эвакуировав" с временно оккупированных территорий Украины, оккупанты заставляют украинцев проходить "фильтрацию", которая длится по несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена.

Возле города Мариуполя действуют четыре фильтрационных лагеря, в которых людей удерживают перед депортацией в Россию.

Также прежде чем добраться до таких лагерей люди вынуждены проходить несколько блок-постов с тщательной проверкой документов.

Кроме того, в самих лагерях украинцы подвергаются многочасовым допросам. В частности, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев.

Войска РФ тщательно ищут государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ и полиции.

К тому же по результатам тем, кто ее прошел, выдаются соответствующие бумажки. Судьба граждан, не прошедших "фильтрацию" неизвестна.

Отмечается, что аналогичные процедуры проходят украинцы, которые пытаются выехать в другие страны через оккупированный Крым.

"Эвакуированных" украинцев доставляют в депрессивные северные регионы РФ. 21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых - дети. Людей разместили в школах и общежитиях. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщает, что власти РФ заявляют, что украинцы имеют "проблемы с русским языком", поэтому детей собираются обучать языку по "специальной" программе.

Ранее мы сообщали, что Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев, а вместо них выдает "справки".

Также мы писали, что в Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.

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