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В Украине изменили правила выезда за границу: кого это коснется

Фото: выезд за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих упростили (facebook.com/DPSUkraine6)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением снято ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцополитики.

По данным пресс-службы, унормирован вопрос подтверждения факта ухода, лицами, осуществляющими уход за лицом, которое нуждается в нем.

Также увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил, выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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