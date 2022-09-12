В Україні змінили правила виїзду за кордон: кого це торкнеться

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцополітики .

Також збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

За даними прес-служби, унормовано питання підтвердження факту догляду, особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін встановив, виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

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