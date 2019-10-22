В Украине изменили правила выдачи водительских прав

МВД упростило выдачу прав и процедуру аккредитации автошкол
В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Главного сервисного центра МВД Украины.
Сообщается, что изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.
Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:
Во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.
Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.
Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.
Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения:
Напомним, ранее сообщалось, что правительство может разрешить водителям для передвижения по стране не иметь при себе права.