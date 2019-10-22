В Україні змінили правила видачі водійських прав

МВС спростило видачу прав та процедуру акредитації автошкіл
В Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Головного сервісного центру МВС України.
Повідомляється, що зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл і покликані знизити адміністративний контроль у сфері підготовки водіїв, спростити акредитацію закладів, а також повинні вдосконалити процедуру отримання і обміну прав.
Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:
У взаємодії територіальних органів МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі і інструктори з водіння зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб для практичного заняття.
Дана ініціатива дозволить запровадити моніторинг знань кожного слухача.
Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Зокрема, функцію акредитації передали регіональним сервісним центрам МВС, а сертифікати, видані після 5 липня 2016 року, вважаються безстроковими.
Процедура оформлення водійського посвідчення також змінилася. Основні нововведення:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд може дозволити водіям для пересування по країні не мати при собі права.