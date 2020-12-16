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В Украине изменили порядок получения автомобильных номеров

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров изменил порядок получения автомобильных номеров в Украине. Теперь подать заявление и документы для получения номерных знаков можно через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, данные о которых содержатся в Государственном реестре должников. Также правительство упростило процедуру осмотра транспортных средств во время регистрации, перерегистрации и снятия с учета.

Напомним, в начале октября Кабмин также вносил изменения в порядок изготовления и выдачи номеров для транспортных средств. Тогда при регистрации транспортного средства владельцам разрешили самостоятельно выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только в сервисном центре МВД.

Отметим, в конце ноября в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. В частности, теперь запрещено изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков.

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