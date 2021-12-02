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В Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей: о чем идет речь

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 15:46
В Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей: о чем идет речь Фото: в Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей (attractive/stylish)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата. Водителей-нарушителей смогут лишить прав после решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канали.

Так, гражданин будет считаться лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении не принято в установленный срок, лицо имеет право получить продлить на трехмесячный срок временное разрешение на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.

Фото: в Украине изменили порядок лишения прав водителей-нарушителей (t.me/oleksiihoncharenko)

Добавим, патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем. В случае нарушения на водителей ждет штраф в размере 510 гривен.

Напомним, в Украине введены новые правила дорожного движения. Изменения начали действовать с 1 ноября.

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