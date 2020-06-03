В Украине изменили порядок аренды госимущества

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Теперь аренда возможна исключительно через электронные аукционы

В Украине изменили порядок аренды государственного и коммунального имущества. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление с доработкой в ​​течение 3-х дней.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, новые механизмы предусматривают:

передачу имущества исключительно через электронную торговую систему,

обнародование информации по результатам аукциона,

введение онлайн-мониторинга.

"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты... Это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", - отметил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Указано также, что новый порядок распространяется на передачу в аренду имущества, находящегося на балансе государственных и коммунальных предприятий, государственных и местных органов, Национальной и отраслевых академий наук и тому подобное.

Напомним, в начале марта Кабмин сделал государственное предприятие "ProZorro.Продажи" ответственным за функционирование электронной торговой системы.

Как писало РБК-Украина, новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года, согласно ему аренда госимущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

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Автор: Юлия Струк