В Україні змінили порядок оренди держмайна

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер оренда можлива виключно через електронні аукціони

В Україні змінили порядок оренди державного і комунального майна. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову з доопрацюванням протягом 3-х днів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, нові механізми передбачають:

передачу майна виключно через електронну торгову систему,

оприлюднення інформації за результатами аукціону,

запровадження онлайн-моніторингу.

"Проведення ефективних, прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів... Це сприятиме розвитку ринкового середовища і, як наслідок, збільшенню кількості робочих місць та самозайнятості населення", - зазначив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Вказано також, що новий порядок поширюється на передачу в оренду майна, яке знаходиться на балансі державних та комунальних підприємств, державних та місцевих органів, Національної та галузевих академій наук, тощо.

Нагадаємо, на початку березня Кабмін зробив державне підприємство "ProZorro.Продажі" відповідальним за функціонування електронної торгової системи.

Як писало РБК-Україна, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набрав чинності з 1 лютого 2020 року, згідно з ним оренда держмайна буде відбуватись через систему ProZorro.Продажі.

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Автор: Юлия Струк