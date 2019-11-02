В Украине избрали нового главу "Союза левых сил"

"Союз левых сил" избрал нового председателя партии, им стал глава "Публичного аудита", адвокат, телеведущий Максим Гольдарб. Об этом сообщили в пресс-служе СЛС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УНИАН".

"Нам сейчас необходимо социальное государство, а именно левая идеология обеспечивает создание и функционирование такого государства - это доказано историческим опытом. Реальные факты указывают, что люди уезжают из Украины, они слишком часто болеют и не могут спастись, а значит, быстро умирают - и провоцирует это именно нынешняя государственная машина", - сказал во время съезда партии Максим Гольдарб.

"Нас все это время приучали жить по-минимуму: минимальные зарплаты, минимальные пенсии, минимальный прожиточный минимум, минимальные люди, минимальные дети, минимальная жизнь, минимальная страна, минимальный расход на себя. Это абсурд. Я хочу, чтобы было по-другому, по-максимуму, - максимум жизни, максимум в жизни - максимум детей, максимум здоровья, долголетия, максимум богатств в стране, максимум доходов и благосостояния, закона, максимум наказания для негодяев. Максимум справедливости", - добавил он.

Фото: пресс-служба СЛС

Как подчеркнул политик, важным приоритетом работы СЛС будет защита малого и среднего бизнеса, который генерирует важнейшую часть отечественного ВВП.

"Украинские предприниматели - люди ума, действия и воли. Они трудятся на благо своей страны, семьи, коллектива и обеспокоены тем, как создавать добавленный продукт и как обеспечить своих работников. Они могут, хотят и пытаются работать честно и им не нужно ничего, кроме нормальных условий для труда и чтобы государство не лезло в их дела", - подчеркнул новый председатель СЛС.

По убеждению Гольдарба, государственные органы не делают ничего, чтобы остановить выезд наших людей из Украины, их обнищание или скорую смерть.

"Украина обезлюживается, становясь удобным, расчищенным от ненужного населения плацдармом для экспансии иностранного технологического капитала. Так в 21 веке, специально созданными условиями, при пособничестве местной власти захватываются территории и нацбогатства нашего государства", - утверждает он.

Как отметили в СЛС, "левые" инициируют создание Фонда национальных богатств с лицевыми счетами на каждого гражданина, куда будут начисляться и где будут накапливаться его части от дохода. Вскоре они представят обновленную программу партии, "с учетом всех вызовов, которые сегодня стоят перед нашим государством". Также СЛС будет работать над объединением всех "левых сил" в Украине.