В Україні обрали нового голову "Союзу лівих сил"

"Союз лівих сил" обрав нового голову партії, ним став голова "Публічного аудиту", адвокат, телеведучий Максим Гольдарб. Про це повідомили в прес-служіння СЛС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УНІАН".

"Нам зараз необхідна соціальна держава, а саме ліва ідеологія забезпечує створення та функціонування такої держави - це доведено історичним досвідом. Реальні факти вказують, що люди їдуть з України, вони занадто часто хворіють і не можуть врятуватися, а значить, швидко вмирають - і провокує це саме нинішня державна машина", - сказав під час з'їзду партії Максим Гольдарб.

"Нас весь цей час привчали жити по-мінімуму: мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, мінімальний прожитковий мінімум, мінімальні люди, мінімальні діти, мінімальне життя, мінімальна країна, мінімальні витрати на себе. Це абсурд. Я хочу, щоб було по-іншому, по-максимуму, - максимум життя, максимум в житті - максимум дітей, максимум здоров'я, довголіття, максимум багатств в країні, максимум доходів і добробуту, закону, максимум покарання для негідників. Максимум справедливості", - додав він.

Фото: прес-служба СЛС

Як підкреслив політик, важливим пріоритетом роботи СЛС буде захист малого і середнього бізнесу, який генерує найважливішу частину вітчизняного ВВП.

"Українські підприємці - люди розуму, дії і волі. Вони трудяться на благо своєї країни, родини, колективу і стурбовані тим, як створювати доданий продукт і як забезпечити своїх працівників. Вони можуть, хочуть і намагаються працювати чесно і їм не потрібно нічого, крім нормальних умов для праці і щоб держава не лізла в їхні справи", - підкреслив новий голова СЛС.

На переконання Гольдарба, державні органи не роблять нічого, щоб зупинити виїзд наших людей з України, їх зубожіння або швидку смерть.

"Україна обезлюдюється, стаючи зручним, розчищеним від непотрібного населення плацдармом для експансії іноземного технологічного капіталу. Так в 21 столітті, спеціально створеними умовами, при потуранні місцевої влади захоплюються території і нацбогатства нашої держави", - стверджує він.

Як зазначили в СЛС, "ліві" ініціюють створення Фонду національних багатств з особовими рахунками на кожного громадянина, куди будуть нараховуватися і де будуть накопичуватися його частини від доходу. Незабаром вони представлять оновлену програму партії, "з урахуванням всіх викликів, які сьогодні стоять перед нашою державою". Також СЛС буде працювати над об'єднанням всіх "лівих сил" в Україні.