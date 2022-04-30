Украине в июне на встрече лидеров ЕС дадут статус кандидата, - Стефанишина

В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в телемарафоне.
По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.
"Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью", - сказала вице-премьер.
Также она добавила, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне, то Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.
"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", - сказала Стефанишина.
Ранее мы сообщали, что в ЕС считают, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе.
Также мы писали, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.
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