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Украине в июне на встрече лидеров ЕС дадут статус кандидата, - Стефанишина

Ольга Стефанишина (Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в телемарафоне.

По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.

"Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью", - сказала вице-премьер.

Также она добавила, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне, то Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", - сказала Стефанишина.

Ранее мы сообщали, что в ЕС считают, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе.

Также мы писали, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.

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