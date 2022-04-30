Украине в июне на встрече лидеров ЕС дадут статус кандидата, - Стефанишина

По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.

"Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью", - сказала вице-премьер.

Также она добавила, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне, то Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", - сказала Стефанишина.